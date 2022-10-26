26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Atlas Okyanusu’nu geçti

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Atlas Okyanusu’nu geçti

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Atlas Okyanusu'nu ilk kez aşan Sarıoğlu, "Dönüm noktası olarak kaydettim" sözleriyle duyurduğu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:39
Takip Et

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi! Atlas Okyanusu'nu geçti

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Atlas Okyanusu’nu geçti
+
Aa
-

2010 yılında Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen pilot Yağmur Sarıoğlu, uçuşlara geri döndü.

17 Ekim'de ABD'ye uçan 34 yaşındaki Yağmur Sarıoğlu, uçağın kokpitinde çektiği fotoğrafları ve güzergah noktasını gösteren haritayı sosyal medya hesabından yayınladı.

Yaklaşık 9 saat 35 dakika süren bir yolculuk gerçekleştiren Yağmur Sarıoğlu, gönderisine "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düştü.

Sarıoğlu'nun paylaşımıysa kısa sürede büyük ilgi gördü. 

Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda "Uçuşlara başlayacağım. Birkaç eksiğimi tamamladıktan sonra hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
3
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
4
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
5
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
6
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
7
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Yaşlı kadın incir ağacına asılı halde bulundu
﻿Yaşlı kadın incir ağacına asılı halde bulundu
﻿Yaşlı kadın incir ağacına asılı halde bulundu
﻿Basketbolda flaş iddia. Final Four Arap yarımadasına gidiyor
﻿Basketbolda flaş iddia. Final Four Arap yarımadasına gidiyor
﻿Basketbolda flaş iddia. Final Four Arap yarımadasına gidiyor
﻿Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı
﻿Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı
﻿Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı
﻿Çin'de korona karantinası
﻿Çin'de korona karantinası
﻿Çin'de korona karantinası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.