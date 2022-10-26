Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Atlas Okyanusu’nu geçti

2010 yılında Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen pilot Yağmur Sarıoğlu, uçuşlara geri döndü.

17 Ekim'de ABD'ye uçan 34 yaşındaki Yağmur Sarıoğlu, uçağın kokpitinde çektiği fotoğrafları ve güzergah noktasını gösteren haritayı sosyal medya hesabından yayınladı.

Yaklaşık 9 saat 35 dakika süren bir yolculuk gerçekleştiren Yağmur Sarıoğlu, gönderisine "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düştü.

Sarıoğlu'nun paylaşımıysa kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda "Uçuşlara başlayacağım. Birkaç eksiğimi tamamladıktan sonra hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

