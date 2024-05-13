Erzincan'da trafik kazası

Kaynak: İHA
Erzincan'da trafik kazası
Erzincan Refahiye'de bir otomobilin dereye uçmasının ardından 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, bugün saat 10. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Köroğlu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Tekin G., idaresindeki 24 ES 111 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak dereye uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan Furkan Şimşek hayatını kaybederken aracın sürücüsü ise yaralandı.
Yaralı şoför Tekin G. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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