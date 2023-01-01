Cezaevinde oksijen tüpüyle yaşayan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ı hatırlattı

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ekim ayından bu yana cezaevinde olan ve yeni yıla da yine parmaklıklar ardında giren Kılınç hakkında İstihbarat Daire eski başkanı Sabri Uzun çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Uzun ayrıca Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden emekli Korgeneral Vural Avar'ın eşi Tuna Avar'ın da yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Sabri Uzun şu paylaşımda bulundu:

Şu an yılbaşı gecesi. E. Korgeneral Hakkı Kılınç, cezaevinde oksijen tüpüyle yaşıyor. Tuna Avar, yaşam mücadelesi veriyor. Ben huzurlu değilim.