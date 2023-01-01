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  • Cezaevinde oksijen tüpüyle yaşayan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ı hatırlattı

Cezaevinde oksijen tüpüyle yaşayan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ı hatırlattı

Sabri Uzun sosyal medya hesabından 28 Şubat davası kapsamında hapse atılan Korgeneral Hakkı Kılınç'ın cezaevinde oksijen tüpüyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 01:30
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Sabri Uzun Korgeneral Hakkı Kılınç'ın cezaevindeki durumunu hatırlattı

Cezaevinde oksijen tüpüyle yaşayan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ı hatırlattı
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28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ekim ayından bu yana cezaevinde olan ve yeni yıla da yine parmaklıklar ardında giren Kılınç hakkında İstihbarat Daire eski başkanı Sabri Uzun çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Uzun ayrıca Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden emekli Korgeneral Vural Avar'ın eşi Tuna Avar'ın da yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. 

Sabri Uzun şu paylaşımda bulundu:

Şu an yılbaşı gecesi. E. Korgeneral Hakkı Kılınç, cezaevinde oksijen tüpüyle yaşıyor. Tuna Avar, yaşam mücadelesi veriyor. Ben huzurlu değilim.

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abdullah
1.01.2023 02:16
10 yildir mevcut iktidarin eli armutmu topluyor cikarsaya ozaman.  
 
Oğuzhan
1.01.2023 02:06
Feto siyasi ayağı akpMhp içinde bunu kimse gizleyemez ama az kaldı sandık geliyor bunlarda hesap verecek.  
 
Vatandaş
1.01.2023 02:04
Suçluysa suçunu çekecek.İşi askerlik,başka işler olmaz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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