Saç çıkarıyor Hemoroid önlüyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Saç çıkarıyor Hemoroid önlüyor
İşte Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları...

Tıpta enfeksiyon giderici özelliğiyle biliniyor. Ancak bunun yanı sıra ilginç faydaları da var Sığır kuyruğu otunun. Örneğin hem saç çıkartıyor, hem hemoroide iyi geliyor. İşte Sığır kuyruğu otunun özellikleri ve bilinmeyen diğer yararları…

Ege ve Akdeniz’de yetişiyor. Boyu 2 metreye kadar uzayabiliyor.
Çiçekleri sarı, kuraklığa dayanan bir yapısı bulunuyor. Çiçek açtığında yılın en sıcak ayları oluyor. Demlenerek çay olarak tüketiliyor. Ancak aşırı tüketildiğinde yan etkileri oluyor.
Aroması yok ama ferahlatıcı; genellikle bal ile karıştırılarak yeniliyor.

Nane ile de hoş bir tat alıyor. İçeriğinde kumarın isimli bir madde barındırıyor. İşte Sığır kuyruğu otunun diğer yararları:

Öksürük kesiyor.
Kabızlığı önlüyor. Baş ve beden ağrılarını kesiyor.
Saç çıkarıyor.
Hemoroide iyi geliyor.

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