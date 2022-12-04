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  • Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine bitkisel çözüm var mı? Çörek otunun faydaları neler?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine bitkisel çözüm var mı? Çörek otunun faydaları neler?

Saç dökülmesi çok sık yaşanan sorunlardan biridir. Uzmanlar saç dökülmesine karşı şampuan ve saç kremlerinin yanı sıra bitkisel çözümlere de kulak verilmesini tavsiye ediyor. Peki, Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine bitkisel çözüm var mı? Çörek otunun faydaları neler?

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:16
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Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine bitkisel çözüm var mı? Çörek otunun faydaları neler?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine bitkisel çözüm var mı? Çörek otunun faydaları neler?
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Saç dökülmesine için kullanılan şampuan ve saç kremleri çoğu zaman fayda sağlamazken uzmanlar saç dökülmeleri için bitkisel yolları da tavsiye ediyor. Özellikle de saç dökülme sorunu yaşayanlar çörek otu yağında şifa bulduklarını söylüyor. Peki, Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine bitkisel çözüm var mı? Çörek otunun faydaları neler?

Saç dökülmesi çok sık karşılaşılan sorunlardın biridir. Saç dökülme sorunu yaşayanlar sorunu çörek otu yağıyla çözdüklerini söylüyor. Peki, çörek otu faydaları neler?

ÇÖREK OTU FAYDALARI NELER?

-Çörek otu yağı saç köklerini besliyor.

-Saçların kırılmasını ve cansızlaşmasını önlüyor.

-Çörek otu yağı saçlarda oluşan kuruluk ve kaşıntı problemini de ortadan kaldırıyor. Çünkü çörek otu yağı saça kaybettiği nemi geri kazandırarak saçların güçlenmesine yardımcı oluyor. Eğer kepek sorunu yaşıyorsanız ve saç derinizde pul pul dökülmeler varsa çörek otu yağı sayesinde bu sorunları da ortadan kaldırabilirsiniz.

-Çörek otu yağı içerisindeki vitaminler sayesinde saçların ihtiyacı olan her şeyi veriyor. Saçlara canlılık ve parlaklık kazandırıyor.

-Çörek otu yağının saç üzerinde mucizevi olan bir özelliği daha var. Çörek otu yağı saçların beyazlamasını önlüyor. Çörek otu yağı beyaz saça faydaları sayesinde saç tellerinin eski rengine dönmesine yardımcı oluyor.

Biotin, folik asit, çinko selenyum ve magnezyum içeren çörek otu yağını şampuanınıza ve saç kreminize birkaç damla ekleyerek kullanabilirsiniz.

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