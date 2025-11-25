Küresel çapta milyonlarca kişiyi etkileyen saç dökülmesi sorunuyla ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

Dünya genelinde tanınan dermatoloji ve saç sağlığı uzmanları, yapılan son bilimsel çalışmalar ışığında, saç dökülmesini tetikleyen en önemli alışkanlığın "trikotillomani" adı verilen saç çekme veya sürekli saçla oynama davranışı olduğunu ifade etti. Ancak bu durumun daha hafif ve yaygın bir versiyonu olan "tırnak yeme" alışkanlığının da dolaylı yoldan önemli bir tetikleyici olduğu vurgulandı.

HARVARD’DAN PROFESÖR DR. JOHN K. HAMİLTON UYARDI

Harvard Tıp Okulu’ndan (Harvard Medical School) Dermatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. John K. Hamilton, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Hamilton, "Halk arasında genellikle stres ve genetik, saç dökülmesinin ana nedeni olarak gösterilir, ancak bu kısmen doğru. Yaptığımız araştırmalar, vücutla ilgili kompulsif tekrarlayan davranışların (BFRBs) saç foliküllerine verdiği zararı net biçimde ortaya koydu" ifadesini kullandı.

Hamilton, özellikle tırnak yeme, dudak ısırma gibi yüksek kaygı durumunu gösteren tekrarlayıcı alışkanlıkların, vücutta 'kronik hafif stres' durumu yarattığını ve bunun saç döngüsünü erkenden durdurarak saç dökülmesine (telogen effluvium) yol açtığını bildirdi.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMASI BULGULARI DESTEKLEDİ

Oxford Üniversitesi Nörobilim ve Psikiyatri Enstitüsü'nden (Department of Psychiatry) Dr. Eleanor M. Vance tarafından yönetilen bir bilimsel araştırma ekibi de bu bulguları destekledi. Dr. Vance, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tekrarlayan kompulsif alışkanlıklar, özellikle anksiyete ve obsesif-kompulsif eğilimleri olan bireylerde yaygındır. Bizim çalışmamız, bu davranışların kafa derisinde yarattığı gerginlik ve dolaşım bozukluğunun, foliküllerin dinlenme evresine geçişini hızlandırdığını gösterdi. Tırnak yeme, sadece parmak ucunda değil, tüm vücutta algılanan bir iç gerilim durumunu temsil eder" dedi.

İTALYAN UZMAN: ALIŞKANLIK KIRILMAZSA TEDAVİ BAŞARISIZ OLUR

Avrupa Saç Araştırmaları Derneği (EHRS) eski başkanı ve Milano'da görev yapan Dermatolog Dr. Antonio Rossi ise tedavi sürecine dikkat çekti.

Dr. Rossi, "Çok sayıda hastada gözlemlediğimiz temel sorun, saç dökülmesine yönelik uygulanan medikal tedavilerin, altta yatan kaygı kaynaklı alışkanlıklar kırılmadığı sürece istenen başarıyı yakalayamamasıdır" şeklinde konuştu.

Dr. Rossi, özellikle saç derisini sürekli kaşıma, saçı sert tarama ve sık sık şapka takma gibi diğer alışkanlıkların da folikül sağlığını olumsuz etkilediğini ancak tırnak yeme gibi davranışların sinir sistemi üzerindeki etkisinin daha yıkıcı olduğunu ifade etti.

UZMANLARIN TAVSİYESİ: DAVRANIŞ TERAPİSİ

Uzmanlar, saç dökülmesiyle mücadele eden bireylere, bir dermatoloğa başvurmanın yanı sıra, altta yatan kaygı bozukluklarını ve tekrarlayıcı alışkanlıkları yönetmek için bir davranış terapisti veya psikologla çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Bilim dünyası, bu tür alışkanlıkların kontrol altına alınmasının, saç dökülmesi tedavisinde anahtar rol oynadığını net bir dille aktardı.