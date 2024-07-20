Sacha Boey Galatasaraylılar'ı çıldırttı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Bayern Münih'in hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla buluştu.

'Galatasaray'a geri dönmeyeceğim'

Taraftarların 'Selamünaleyküm' demesi üzerine 'Aleykümselam' yanıtını veren Boey, taraftarların 'Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!' çağrısına ise 'Hayır' cevabını verdi.

Taraftarlar tepki gösterdi

Bu diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak bazı Galatasaray taraftarları, Boey'in bu net cevabına tepki gösterdi.