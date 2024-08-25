Sacha Boey şov yaptı. İlki başardı

Galatasaray'da sergilediği harika performansın ardından geçen sezonun devre arasında 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey beklenen patlamayı yaptı.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle pek fazla kendisini gösteremeyen Fransız sağ bek, yeni sezona fırtına gibi girdi.

Bayern Münih'in, Wolfsburg'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmaya damga vuran Sacha Boey, 20. dakikada Musiala'nın golüne harika bir asist yaptı. 65 dakika sahada kalan Sacha Boey ayakta alkışlandı.

Bayern Münih'in diğer gollerini 65. dakikada Kaminski (kendi kalesine) ve 82. dakikada Gnabry attı. Wolfsbung'un sayıları ise 47 ve 55. dakikalarda Majer'den geldi.

Sezona 3 puanla başlayan Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Freiburg’u ağırlayacak.