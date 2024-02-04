Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı

Rekor bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e katılan Sacha Boey, Telefoot'a konuştu.

Boey'in sözleri şu şekilde;

''BAYERN MUNIH DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ''

Transfer olduğu Bayern Münih hakkında konuşan Boey, "Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor" dedi.

''BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR''

Çok iyi karşılandığını açıklayan Fransız yıldız, "Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncular burada oynuyor ve çok iyi bir izlenim bırakıyorlar. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar ve üzerimde baskı oluşturmamamı, sadece bildiğim şekilde oynamamı söylediler." ifadelerini kullandı.

''SAHAYA ENERJİMİ VERİRİM''

Nasıl bir futbolcu olduğunu aktaran Boey, "Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm" sözlerini sarf etti.

''KENDİMİ HEMEN KANITLAMAM GEREKİYOR''

Açıklamalarını sürdüren Boey, "Benden hemen performans beklendiğini biliyorum. Uyum sağlamak için zamanım olmayacak. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım" dedi.

GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray'daki dönemine ilişkin konuşan Sacha Boey, "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

FRANSA MİLLİ TAKIMI

EURO 2024'te oynamak için elinden geleceğini aktaran Boey, "Fransa Milli Takımı, rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası bir turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi