Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı

Beyza Damgacıoğlu
Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rekor bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e katılan Sacha Boey, Telefoot'a konuştu.

Boey'in sözleri şu şekilde;

''BAYERN MUNIH DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ''
Transfer olduğu Bayern Münih hakkında konuşan Boey, "Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor" dedi.

gffnbh9xiaakh7k.jpeg

''BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR''
Çok iyi karşılandığını açıklayan Fransız yıldız, "Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncular burada oynuyor ve çok iyi bir izlenim bırakıyorlar. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar ve üzerimde baskı oluşturmamamı, sadece bildiğim şekilde oynamamı söylediler." ifadelerini kullandı.

''SAHAYA ENERJİMİ VERİRİM''
Nasıl bir futbolcu olduğunu aktaran Boey, "Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm" sözlerini sarf etti.

''KENDİMİ HEMEN KANITLAMAM GEREKİYOR''
Açıklamalarını sürdüren Boey, "Benden hemen performans beklendiğini biliyorum. Uyum sağlamak için zamanım olmayacak. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım" dedi.

gffmrlaxcaasj-t.jpeg

GALATASARAY İTİRAFI
Galatasaray'daki dönemine ilişkin konuşan Sacha Boey, "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

FRANSA MİLLİ TAKIMI
EURO 2024'te oynamak için elinden geleceğini aktaran Boey, "Fransa Milli Takımı, rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası bir turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı
THY'nin koçu Ze Roberto taktik vermekten yoruldu
THY'nin koçu Ze Roberto taktik vermekten yoruldu
3 büyükler ve Avrupa kulüplerinin yeni hedefi: Mert Kömür
Toplar havada uçuştu. Voleybolcular maç öncesi böyle ısındı
Toplar havada uçuştu. Voleybolcular maç öncesi böyle ısındı
Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor maçında yok! Dev maç öncesi kötü haber
Beşiktaş Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray'da sıra dışı bir Afrikalı: Bizon Aurier. Sedat Kaya yazdı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 2 isim kart sınırında
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 2 isim kart sınırında
Muslera için 1. Lig'den sürpriz talip
Cenk Tosun'un Beşiktaş için büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı
NBA'de Stephen Curry, Kobe Bryant'tan sonra tarihe geçti
NBA'de Stephen Curry, Kobe Bryant'tan sonra tarihe geçti
Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı gelişmesi. Serum takıldı
Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı gelişmesi. Serum takıldı
İlkay Gündoğan şov yaptı. Barcelona rahat kazandı
Son Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı Ekonomi
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı Spor
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı