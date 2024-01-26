Sacha Boey'in Bayern Münih'e gideceği tarih belli oldu

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih'e transfer olacak Boey'in Münih'e gideceği tarih belli oldu.

YARIN SABAH UÇACAK!

Bayern Münih, Sacha Boey için yeni uçuş planı ayarladı.

Sacha Boey, yarın sabah 06.00’da Atatürk Havalimanı’nda olacak ve Münih’e uçacak.

Boey'in bonuslarla birlikte 30 milyon euro'ya transfer olması bekleniyor.

TUCHEL'DEN AÇIKLAMA

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel yaptığı açıklamada, "Bugün kimseyle sözleşme imzalayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.