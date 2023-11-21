Sacha Boey'in Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu

Sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Sacha Boey'in, Galatasaray yönetiminden talep ettiği maaş netleşti.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Sacha Boey'in Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu

2 sezondur ortaya koyduğu futbolla Galatasaray'ın en değerli oyuncuları arasında yer alan Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
Aldığı teklifler nedeniyle kafası karışan Fransız futbolcu için Sarı-Kırmızılı yönetim de karşı atağa geçmişti.
Galatasaray; 23 yaşındaki futbolcunun kontratını yenileyerek, en azından sezon sonuna kadar takımda kalmasını sağlamak istiyor.

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Bir süredir devam eden görüşmelerde Sacha Boey'in istediği maaş ortaya çıktı.
Yönetimin 2 milyon Euro maaş düşündüğü Fransız sağ bek, yıllık 2.5 milyon Euro bekliyor. Tarafların ayrıca serbest kalma maddesinin bedeliyle ilgili de bir anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Ancak sürecin negatif şekilde ilerlemediği, tarafların ortak bir nokta bulma konusunda yapıcı davrandığı belirtiliyor.

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Sarı-Kırmızılı yönetim, kısa bir süre içerisinde Boey'ye yeni teklifini sunacak. Hedef, 2025'te bitecek sözleşmeyi 2027'ye uzatmak. Muhtemel bir satışın ise en iyi ihtimalle önümüzdeki yaz gerçekleşmesi planlanıyor.

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Geçen sezon 33 maça çıkan bunların 32'sinde ilk 11 oynayan Sacha Boey, bu sezon da 20 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görevlendirildi. Fransız futbolcu bu sezon 1 gol atarken, geçen sezon 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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