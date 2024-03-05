Sacha Boey'in son durumu belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lazio'yu ağırlayacak olan Bayern Münih'te sıcak bir gelişme yaşandı.

BOEY'DEN İYİ HABER

Bayern Münih, internet sitesinden paylaştığı haberde Sacha Boey'in topla birlikte çalışmalara başladığını açıkladı.

Diğer taraftan Noussair Mazraoui'nin de Sacha Boey gibi bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Sacha Boey'in sol hamstring kasında yırtık tespit edilmişti.

Bayern Münih'teki ilk maçına Gladbach karşısında çıkan Boey, Leverkusen maçında 81 dakika forma giydi.

Boey, Münih'in oynadığı son 4 maçta sakatlığından dolayı forma giyemedi.

BAYERN MUNIH'İN MART AYI FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE;

5 Mart: Bayern Münih-Lazio (Şampiyonlar Ligi)

9 Mart: Bayern Münih-Mainz (Bundesliga)

16 Mart: Darmstadt-Bayern Münih (Bundesliga)

30 Mart: Bayern Münih - Borussia Dortmund (Bundesliga)