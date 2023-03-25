Saçkıran tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan saçkıranla ilgili detaylar...

SAÇKIRAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Saçkıran tedavisi, cilt hastalıkları uzmanı tarafından planlanır. Tedavide amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak ve belirtilerin şiddetini azaltmaktır. Hafif derecede ve erken aşamadaki vakalardan bazılarında herhangi bir tedaviye gereksinim olmadan saçlar kendi kendine tekrar çıkar.

Daha ileri aşamalarda ya da ciddi belirtilerin varlığında tedavide steroid grubu ilaçlar kullanılır. Steroidler öncelikle krem formunda uygulanmaktadır. Sonraki aşamalarda duruma bağlı olarak enjektörle kafa derisine uygulanabilir. Göz çevresi uygulamalar göz sağlığı açısından riskli olabileceğinden dikkat gerektirir. Alopesi areata, steroid grubu dışında ilaçlarla ve immünoterapi adı verilen farklı bir yöntemle de tedavi edilebilmektedir. Bazı saçkıran durumlarında saçlardaki dökülme çok yoğun olduğundan saç ekimi nasıl yapılır sorusu üzerine çoktan düşünmeye başlanabilir. Burada uzman dermatoluğun ve yine saç ekimi uzmanın tavsiyelerine uygun davranılması önem arz etmektedir.

Eğer saçkıran benzeri saç dökülmesinden şikayetçiyseniz bir dermatoloji uzmanına başvurarak muayene olmanız ve tedavi yoluna gitmeniz hastalığın ilerlememesi açısından önemlidir.

SAÇKIRAN NEDİR?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişir. Saçkıran ağırlıklı olarak gençlerde ortaya çıkar. Hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80’i 40 yaşın altındadır. Erkeklerde kadınlardan daha fazla oranda görülür.

SAÇKIRAN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saçkıran belirtileri karakteristiktir ve saçlı deride bir ya da birden fazla düzgün, oval ve tüysüz bölgelerle kendini gösterir. Etkilenen bölgedeki cilt sağlıklıdır ve ciltte iltihabi durum söz konusu değildir.

Saç dökülmesi genellikle kafa derisinde başlar. Ancak kirpik, kaş, koltuk altı, sakal ve kasık tüyleri dahil her türlü saçlı deri saçkırandan etkilenebilir ve tırnak yapısında değişiklikler meydana gelebilir. Klinik görünüm değişkendir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Hastalığın gidişatı öngörülemez ve bazen kronik olarak tekrarlayan yapıdadır.

Hastalık sırasında kendiliğinden iyileşme, stabilizasyon veya gidişatta kötüleşme meydana gelebilir. Kel bölgede saç tekrar çıktığında, genellikle ilk önce pigmentsiz yani beyazdır.