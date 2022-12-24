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Sadaka gibi asgari ücrete sokaktaki vatandaş isyan etti

Asgari ücret 2023 yılı için net 8 bin 500 lira olarak belirlendi. Vatandaşlar yeni zammın yeterli olmadığını belirterek en az 10 bin lira olduğunun altını çiziyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:53
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Sadaka gibi asgari ücrete sokaktaki vatandaş isyan etti

Sadaka gibi asgari ücrete sokaktaki vatandaş isyan etti
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Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Asgari ücrete yapılan son zam geçim derdindeki vatandaşları memnun etmedi.

Söz Vatandaşta adlı YouTube kanalında görüşlerini belirten vatandaşlar asgari ücrete yapılan zammın yeterli olmadığının altını çizdi. Özellikle gıda fiyatları ve kiraların zamlanmasına dikkat çeken vatandaşlar asgari ücretin en az 10 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

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