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Selcan Taşçı SADAT olayını herkesin anlayacağı şekilde anlattı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Selcan Taşçı, SADAT’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayınına verdiği reklamın perde arkasını herkesin anlayacağı şekilde anlattı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:20
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SADAT olayını herkesin anlayacağı şekilde Selcan Taşçı anlattı

Selcan Taşçı SADAT olayını herkesin anlayacağı şekilde anlattı
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Selcan Taşçı, "Eğit-donatçı geldi haaaanımmm!" başlıklı yazısında SADAT olayını herkesin anlayacağı şekilde anlattı.

"Tam da seçim ikliminin karanlık kurşunlarla mı belirleneceği şüphesi sırada…" sözleriyle SADAT’ın reklamın arka planına dikkat çeken Selcan Taşçı, "Hiçbir bilinçaltı mesajı içermediğini düşünmek, Polyanna'ya rahmet okutan bir safiyet olur." dedi.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da belirtilen Yayın Hizmeti İlkeleri'ne göre, SADAT’ın reklamının "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz…" maddesine aykırı olduğunun altını da çizen Selcan Taşçı, bu reklamın bir siyasi konuğun programında değil hiçbir zaman yayınlanmaması gerektiğini ifade etti.

"BU BİLE FAZLASIYLA İZAHA MUHTAÇ DEĞİL Mİ?"

Yazısında SADAT’ın yapısını da anlatan Selcan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, "Eğit donatçı geldi haaaanımmm! Ordular kurarım! Savaşlar kazandırırım!" Gibi bir şey değil ki, duyan "Bana da sar oradan iki tabur, beş cephanelik" filan desin!

Akşam, çekirdek çitleyip Uğur Dündar izlemek isteyen ortalama TV izleyicisiyle "hizmet alan-veren" ilişkisi kurma ihtimali bulunmadığına göre, bu "gol" metaforuyla özetledikleri reklam verme işinin başka bir amacı olması gerekir!

Nedir?

Bir propaganda bülteninin, "Şecaat arz eden merdikıpti sirkatin söyler" misali attığı başlıktaki gibi "ana muhalefet liderinin aklını almak" mı?

Eğer öyleyse, bir ticari kuruluş neden insanların aklını almak ister; hem de reklam yoluyla; sadece bu bile fazlasıyla izaha muhtaç değil mi?"

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