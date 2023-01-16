SADAT çirkin provokasyonu pişkin pişkin savundu

CHP liderinin kapılarına dayanmasını hazmedemeyen SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, TV 100'de Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programa planlı olarak reklam verdiklerini itiraf edip skandal operasyonu sahiplendi.

TESADÜF DEĞİL, BİLİNÇLİ BİR ÇALIŞMA

Skandala yağan tepkilere aldırış etmeyip sosyal medyadan, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak" diye paylaşımlar yapan Melih Tanrıverdi, reklamın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için bilinçli bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'nun yayına çıkacağı tarihin bir CHP'li tarafından kendilerine verildiğini iddia ettiği paylaşımlarında şunları yazdı:

REKLAM DEPARTMANINI TEBRİK ETTİ

"2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL'lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim. Aslında ben Halk TV veya Tele 1'e istemiştim fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV 100'ü tercih etmiş. Ama sıkıntı yok, söz o kanallara da çıkarsa onlara da reklam veririz."

SKANDAL OPERASYONU "GOL" SAYDI

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıverdi, gazeteci Serdar Arseven'in konuyla ilgili olarak yaptığı, "SADAT 1500 lira ile 10 milyon liralık reklâm yaptı. Muhafaza-KÂRlar işi biliyooooor..." şeklindeki sosyal medya paylaşımına da "Serdar bey, yıllardır agresif/çarpıcı reklamlar yapmadığımız için eleştiriliyorduk. Reklam departmanımız da buna çok içerliyordu. Gol mü olmuş" diye alaycı bir ifadeyle cevap vermeyi tercih etti.

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT'ın reklamı verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü. Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" sözlerini sarf etmişti. Tepki çeken reklamın söz konusu açıklamanın ardından yayınlanması da dikkat çekti.