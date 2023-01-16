Kılıçdaroğlu'ndan SADAT’a: Aklınızı alırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar ile yaptığı röportaj dün gece TV100'de banttan yayınlandı.

Ancak yayın sırasında Kılıçdaroğlu'nun daha önce paramiliter yapı olarak niteleyip tepki gösterdiği SADAT'ın reklamının girilmesi büyük tepkiye yol açtı.

Kılıçdaroğlu, röportajının banttan yayınlandığı sırada SADAT reklamının kullanılmasına tepki gösterdi.

Bu sabah sosyal medya hesabından dün yaşanan bu durumun ekran görüntüsünü de yayınlayan Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajında "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" dedi.

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT'ın reklamı verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü. Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" sözlerini sarf etmişti. Tepki çeken reklamın söz konusu açıklamanın ardından yayınlanması da dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti. CHP lideri ayrıca, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” demiş ve iddialar Türkiye gündemine oturmuştu.

TV100'DEN AÇIKLAMA

TV100 yayınlanan reklamla ilgili reklam müdürü ve yayın sorumlusunun görevlerine son verildiğini açıklarken olayın bir "Operasyon" olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONA HEDEF OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanaldan yeni açıklamalar yapıldı.

Açıkalamda şu ifadeler kullanıldı:

Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz.

SADAT: BİLİNÇLİ YAPTIK

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi sosyal medyadan yaptığı açıklamada reklamın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için bilinçli olarak çalışma yürüttüklerini belirtti.

"2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL'lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş" ifadesini kullanan Tanrıverdi,

"CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık" dedi.