Sadece bir ilde bine yakın site erişime engellendi

Türkiye, 2 Ağustos'tan beri uygulama ve sitelere getirilen erişim engellerini tartışıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 12 Temmuz'da kitap okuma ve yazma platformu Wattpad'e 2 Ağustos'ta Instagram'a, dün de çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirdi.

BTK'nın erişim yasakları 'hak ihlalleri' tartışmalarını gündeme getirirken sadece bir şehirde 985 internet sitesine erişim yasağı getirilmesi dikkat çekti.

BİR AYDA 3 YASAK

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Filipinler'in ardından dünyada en çok Türkiye'de kullanılan Wattpad'e 12 Temmuz tarihinden itibaren erişime engel getirildi.

İNSTAGRAM KAPATILDI ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE GELDİ

Wattpad'den sonra 2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim yasağı tepkileri de beraberinde getirdi.

Hükümet ve uygulama yetkilileri ile görüşmelerde bulunsa da Instagram'a kullanıcılar 7 gündür erişemiyor.

Kullanıcılar ve uygulama üzerinden satış yapan işletmeler şikayet kaydı oluşturarak paylaşımlarda bulundu.

ROBLOX'A DA ENGEL

Instagram yasağıyla gündemde tansiyonu yükseltirken, bir yasak haberi de çevrimiçi oyun platformu Roblox için geldi.

DENİZLİ'DE BİNE YAKIN SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Denizli'de ekiplerin incelemeleri sonucunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 985 internet adresine erişimin engellendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz'da sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde çok sayıda internet sitesi mercek altına alındı.

Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması gibi temini içerikli paylaşım yapıldığı iddia edilen 985 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldı.