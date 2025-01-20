Sadece ısınmak istiyordu... Yaşlı kadın yanarak can verdi!

Denizli'nin Tavas ilçesinde sobaya yakmak isteyen yaşlı kadın kendini yaktı. 2 katlı evde çıkan yangın sonucunda yaşlı kadın hayatını kaybederken, gelini itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 2 katlı evin 2. katında oturan Havane Öncelik (94) ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobayı yakmaya çalışan Havane Öncelik elindeki alevli kağıt parçası bir anda yere düşürdü. Yere düşen alevli kağıt parçasından başlayan yangın, bir anda büyüyerek bütün odayı sardı.

2 katlı evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1. katında dumandan etkilenen Havane Öncelik'in gelini Z.Ö.'yü kurtardıktan sonra, yangını kontrol aldı. Yanan evden çıkartılan Z.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından binaya giren ekipler, 2. kata çıktıklarında ise Havane Öncelik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Havane Öncelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.