Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın listesinden transfer yaptı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala Sadettin Saran yönetim kurulu listesine sürpriz bir ismi dahil etti.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDEYDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; son seçimde Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde yer alan Murat Salar, Sadettin Saran'ın isteğini kırmadı ve yönetimine katılmayı kabul etti. Salar'ın, Sadettin Saran yönetiminde finanstan sorumlu Asbaşkan olarak görev alacağı belirtildi.

MURAT SALAR KİMDİR?

1971 yılında Keskin’de doğan Murat Salar, eğitimini Ankara’da tamamladı. Murat Salar evli ve iki kız çocuğu babasıdır. A.Ö.D Tevfik Fikret Lisesi’nin ardından 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olarak ekonomist unvanını aldı.

Kariyerine Price Waterhouse Coopers’ta başlayan Salar, burada iki yıl çalıştıktan sonra yaklaşık 14 yıl boyunca Anadolu Grubu’nun finans sektöründeki iştiraklerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Ardından Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’yi kurarak şirketi Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim kuruluşlarından biri haline getirdi. 2015 yılında, İtalya’nın en büyük bağımsız portföy yönetim grubu olan Azimut International, Bosphorus Capital’in hisselerini satın aldı. Daha önce satın alınan iki Türk portföy şirketiyle birleşen bu yapı, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. adı altında faaliyetlerine devam etmeye başladı.

Murat Salar, 2016 yılından bu yana Azimut Portföy’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.