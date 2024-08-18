Sadettin Saran dayanamadı. Verilecek cevabı böyle açıkladı

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ve Fenerbahçe İzmir’de oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ikinci yarısında saha kenarına gelen Ali Koç’a yapılan saldırı sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırdı.

Fenerbahçeli pek çok isimden Ali Koç’a destek mesajları gelirken Sadettin Saran’da onlara katıldı.

"KENETLENEREK MÜCADELE EDEREK CEVAP VERECEĞİZ"

Yapılanlara isyan eden Sadettin Saran, "Dün gece oynanan Göztepe maçında hem taraftarımızın karşılaşma öncesinde gördüğü muamele hem de başkanımıza saha içinde yapılan saldırı kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe camiası olarak kenetlenerek, mücadele ederek cevap vereceğiz. Fenerbahçe düşmanlığının kazananı olmaz. Bunu herkesin bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.