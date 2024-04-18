Sadettin Saran karşı hamlesini yaptı

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Sadettin Saran karşı hamlesini yaptı
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe sezon sonunda seçimli genel kurula gidecek.

Mevcut başkan Ali Koç’un aday olmayacağını açıkladığı seçimler için binbir türlü dedikodu dolaşırken mevcut tek resmi başkan adayı Sadettin Saran’dan flaş bir hamle geldi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Sadettin Saran’ın yarın kongre üyeleri ile bir toplantı yapacağını söyleyen Yağız Sabuncuoğlu, “Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran yarın saat 19.00'da Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Divan Üyeleri ve Kongre Üyeleri ile kapalı bir toplantı gerçekleştirecek” dedi.

Sadettin Saran'ın toplantıda ne söyleyeceği ise henüz bilinmiyor.

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