Sadettin Saran'dan dedikoduları boşa çıkaran hareket

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor'u konuk etti. Son 3 maçtır kazanamayan Sarı Lacivertliler, Talisca ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kritik bir virajı 3 puanla geçti.

SADETTİN SARAN GALİBİYETİ DEVİN ÖZEK İLE KUTLADI

Son dakikalara 1-0'lık skorla giren Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında Szmanski'nin golü Chobani Stadyumu'nda büyük sevinç yarattı. Başkan Sadettin Saran ikinci golü Sportif Direktör Devin Özek'e sarılarak kutladı.

Sadettin Saran, ikinci golü Devin Özek’e sarılarak kutladı. pic.twitter.com/4DZa9Ygkc1 — Selin (@selinnkocaturkk) September 28, 2025

Son günlerde Sadettin Saran'ın Devin Özek'in görevine son vereceği iddia ediliyordu.Sosyal medyada paylaşılan o anlar, ikili arasında çıkan dedikoduları da çürütmüş oldu.