Sadettin Saran'dan dedikoduları boşa çıkaran hareket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran'dan dedikoduları boşa çıkaran hareket

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u evinde 2-0 yendiği maçta Başkan Sadettin Saran Szymanski'nin golünü Sportif Direktör Devin Özek'e sarılarak kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor'u konuk etti. Son 3 maçtır kazanamayan Sarı Lacivertliler, Talisca ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kritik bir virajı 3 puanla geçti.

SADETTİN SARAN GALİBİYETİ DEVİN ÖZEK İLE KUTLADI

Son dakikalara 1-0'lık skorla giren Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında Szmanski'nin golü Chobani Stadyumu'nda büyük sevinç yarattı. Başkan Sadettin Saran ikinci golü Sportif Direktör Devin Özek'e sarılarak kutladı.

Son günlerde Sadettin Saran'ın Devin Özek'in görevine son vereceği iddia ediliyordu.Sosyal medyada paylaşılan o anlar, ikili arasında çıkan dedikoduları da çürütmüş oldu.

Son Haberler
Borsa operasyonları yetmez, siz bir de asıl soruna bakın!
Borsa operasyonları yetmez, siz bir de asıl soruna bakın!
Seçmece gazeteciler
Seçmece gazeteciler
ABD icazetli milli politika olur mu?
ABD icazetli milli politika olur mu?
Komisyon "kör tuzağa" düşecek mi?
Komisyon "kör tuzağa" düşecek mi?
‘Can Borcu’ kırmızı alarm veriyor
‘Can Borcu’ kırmızı alarm veriyor