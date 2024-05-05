Sadettin Saran'dan dev anlaşma. Resmen açıklandı

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Sadettin Saran'dan dev anlaşma. Resmen açıklandı
Sadettin Saran Ligue 1'in yayın haklarını 18 ülke için satın aldı.

Saran Medya’nın sahibi ve Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran 18 ülkede Fransa Ligue 1 yayın haklarını satın aldı. Saran ayrıca yapılan anlaşmayla beraber Ligue 2 ve Fransa Lig Kupası’nın da yayın haklarını elde etti.

Bu anlaşma sonucunda Sadettin Saran Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde toplam 18 ülkede Ligue 1, Ligue 2 ve Fransa Lig Kupası karşılaşmalarını yayınlayacak.

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İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Saran, “Saran Medya olarak, Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT ile birlikte Şampiyonlar Kupası’nın Doğu Avrupa ve Orta Asya yayın hakları için LFP Media ile anlaştığımızı duyurmaktan dolayı mutluyuz. Bu anlaşma, öncü liglerin birçok ülkede, farklı dillerde ve platformlarda erişilebilir olması konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Saran Medya, özel içerikleri ve kaliteli yayıncılığıyla birçok farklı bölgede spor sevgisini aşılamaya devam edecek” dedi.

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Önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl için Süper Lig yayın haklarını da almak isteyen Saran Medya beIN Group’a karşı ihaleye girmişti.

Yapılan tekliflerin ardından her ne kadar daha yüksek para teklif eden taraf Saran Medya olsada TFF yapılan tekliflerin beklentilerin altında kaldığını belirterek ihaleyi iptal etmişti.

İptal kararından birkaç gün sonra ise 182 milyon 400 bin dolar karşılığında TFF beIN Group ile anlaşmaya varmıştı.

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