Sadettin Saran'dan Fenerbahçe adaylığı açıklaması. Aziz Yıldırım dönüyor mu?

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Sadettin Saran'dan Fenerbahçe adaylığı açıklaması. Aziz Yıldırım dönüyor mu?
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için hazırlıklara başladığını duyurdu. Bu açıklama Aziz Yıldırım'la ilgili iddiayı gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de beklenen oldu ve Sadettin Saran adaylığını duyurdu.

Saran, İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nden istifa ederken şu açıklamayı yaptı:

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım.
Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum.
Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz.
Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

GÖZLER AZİZ YILDIRIM'DA

Bu açıklama sonrası gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Aziz Yıldırım döneminin yöneticilerinden olan yakın arkadaşı Abdullah Kiğılı, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız."

Saran'ın adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım'ın da dönebileceği ileri sürülüyor.

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