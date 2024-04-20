Sadettin Saran’dan ‘Kurt’ mesajı! Salonda alkış tufanı koptu

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde adaylığını açıklayan Sadettin Saran 2 günde 500 imza topladıklarını açıkladı.

Saran’a, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük destek verdi. Kasım ayında Ali Koç ile görüştüğünü belirten Saran, göreve talip olduğunu ve başarılı olacağını söyledi.

"Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir” diyen 59 yaşındaki iş insanı Saran, “Moğolların çok güzel bir sözü var; Bir kurdun arkasından 100 köpek havlamazsa o kurt, kurt değildir” sözlerine kongre üyelerinden yoğun alkış geldi.