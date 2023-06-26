Sadullah Ergin'den 'ortak grup' açıklaması. Gelecek Partisi'ne açık kapı

DEVA Partili Sadullah Ergin, Gelecek ve Saadet Partisiyle anlaşamama nedenleri ile ilgili konuştu. Ergin, birleşme noktasında Gelecek Partisi’ne kapıyı kapatmadı.

Sadullah Ergin'den 'ortak grup' açıklaması. Gelecek Partisi'ne açık kapı

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle TBMM'de kurulacak ortak grupta yer almayacaklarını açıklamıştı. DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, birleşmenin neden olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Ergin, Gelecek Partisi ile olası birleşme senaryolarına ise kapıyı kapatmayarak, “Daha makul modeller olur ise görüşmeye kapılarımızın açık olduğunu belirttik” diye konuştu.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin TBMM'de ortak grup kuracak iddiaları bir süredir gündemde. En son DEVA Partisi, dün (25 Haziran) grup kurma ve yeni partide birleşme modellerinin uygun olmadığını açıklamış ve kurulacak ortak grupta yer almayacağını belirtmişti.

Gerçekgündem’den Sema Kızılarslan’ın haberine göre, DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, hem TBMM’de ortak grup kurma hem de Gelecek Partisi ile birleşme modelini neden reddettiklerini anlattı. Ergin, Meclis’te grup oluşturma durumunun doğal olmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağını söyledi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Ergin, DEVA Partisi’nin ‘Gelecek ve Saadet Partilerini muhafazakar bulduğu ve İstanbul Sözleşmesi’ne olan yaklaşımları sebebiyle ortak grup kurmayı reddettikleri’ yönündeki bilgilere ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

‘‘Ali Babacan’ın Ahmet Davutoğlu'na ve Temel Karamollaoğlu'na, muhafazakarlık ve İstanbul Sözleşmesi sebebiyle bu birleşmenin olmayacağını söylediği iddiası doğru değil. Tamamen gerçek dışı. Görüşmelerde böyle bir diyalog yaşanmadı. DEVA Partisi açısından bizim bu gerekçelerle hiçbir partiye böyle bir cevabımız olmamıştır.”

“ZİHİN KARMAŞASINA YOL AÇACAKTI”

“Üçlü çatı üzerinden Meclis’te grup oluşturma durumunun da doğal olmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetim sorunları çıkaracağı ve partilerin kimliklerinin gelişimine engel olabileceği sebebiyle kabul görülmedi.”

GELECEK PARTİSİ İLE BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİNE AÇIĞIZ MESAJI

“Gelecek Partisi ile birleşme konusunda ise önerilen model açısından çift başlılık, sürdürülebilir olmaması ve mesaj karmaşası endişelerden dolayı kabul edilmedi ancak daha makul modeller olur ise görüşmeye kapılarımızın açık olduğunu belirttik.’’

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