Türkiye, gazetecilere şafak vakti operasyonu ile güne uyandı.

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, ODATV'nin Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın, Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır, Aslı Aydıntaşbaş ve Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sabah saatlerinde evlerine ekipler gitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü. Gazetecilerin telefonlarına da el konuldu.

Gazeteciler hakkında gözaltı kararı olmadığı, yalnızca ifadeye götürüldüğü belirtildi. Ancak gazetecilerin kolluk eşliğinde emniyete götürüldüğü aktarıldı.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan gazeteciler hakkında yurt dışı yasağı getirildi.

17.27 RUŞEN ÇAKIR SERBEST

Gözaltına alınan Ruşen Çakır ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci Ali Deniz Çakır, Ruşen Çakır'ın serbest kalmasını birlikte çekildikleri fotoğrafla, 'Sonunda' sözleriyle paylaştı.

Gazeteci Ali Deniz Çakır-Ruşen Çakır

Aslı Aydıntaşbaş için ifade verme kararı bulunuyor.

16.20 SONER YALÇIN SERBEST

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Soner Yalçın serbest bırakıldı.

14.30 EMNİYETTE SON DURUM

Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan serbest bırakıldı. Soner Yalçın ve Ruşen Çakır'ın ifadesi alınmaya devam ediyor. Aslı Aydıntaşbaş'ın yurtdışında olmasından dolayı ifadesi alınamıyor.

14.10 CANLI YAYIN SIRASINDA SERBEST BIRAKILDI

Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, canlı yayında açıklama yaparken Oğhan dahil oldu. Oğhan, “'Telefonuz kalacak, siz gideceksiniz' dediler" ifadelerini kullandı.

14.00 SERBEST BIRAKILAN OĞHAN, KAPIDAN ÇEVRİLDİ

Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, emniyette serbest bırakılacağı sırada kapıdan tekrar çevrildiğini söyledi. Ersöz şunları söyledi:

"Gazeteci Yavuz Oğhan’ın ifadesinin kolluk tarafından alınması sonrasında “serbest bırakılacağı” şeklinde bilgi verilmiş, el konulan cep telefonu da iade edilmişti. Hatta Yavuz Oğhan hakkında Serbest Bırakılma Tutanağı dahi düzenlenmişti. Emniyet Müdürlüğü’nden çıkmak üzereyken “Savcılık yeniden değerlendirme yapıyor” şeklinde bilgi verilerek ve Yavuz Oğhan’ın cep telefonuna “yeniden el konuldu”. Şuana kadar açıklama yada bildirim yapılmazken, bir adliyeye sevk işlemi yapılacak gibi görünüyor. Hukuken izahı olmayan bir durumla karşı karşıyayız"

13.30 SEVİNÇ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifadenin ardından Şaban Sevinç, adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde;

'İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ÖZGÜR ÖZEL: HER SABAH BİR KORKUYA GARK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR AMA TAKTİK BU

Özgür Özel ise gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin, "Dünya kadar gazeteci yine gözaltına alınmış. Her sabah bir korkuya gark etmeye çalışıyorlar ama taktik bu. Umudu örgütleyemeyenler, sevgiyi büyütemeyenler, korkuyu örgütlemeyi, tehdidi büyütmeyi kendilerine yol seçmişler. Böyle kalabileceklerini düşünüyorlar iktidarda. Oysaki karanlığın panzehiri yanan bir tek ışıktır" dedi.

CHP'DEN İLK TEPKİ: BİR CADI AVINA DÖNÜŞMÜŞTÜR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın dışında Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da ifadeye götürülen isimler arasında olduğunu söyledi. Bulut, "Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu “fiili gözaltı” bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu sabah gazetecilere yönelik başlatılan operasyonu eleştirerek, elindeki 6 gazetecinin fotoğrafını gösterdi. Ağbaba, “Türkiye’nin gerçek resmi bu” ifadelerini kullandı.

RUŞEN ÇAKIR İLE GÜRKAN HACIR ARASINDA 'HABER' POLEMİĞİ

İfade istenenler arasında yer alan Ruşen Çakır ile Gürkan Hacır arasında sosyal medyada 'haber' polemiği yaşandı.

Hacır’ın “Gazeteciler Soner Yalçın , Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Özgür Özel’in basın danışmanı Yavuz Oğhan İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeleri alınmak üzere Emniyet müdürlüğü’ne götürülecekleri öğrenildi” paylaşımını alıntılayan Ruşen Çakır, “Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD”de. Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın” yanıtını verdi.

Hacır ise “Kaynağım Sabah gazetesi” şeklinde yanıt verdi. Hacır’ın yanıtını alıntılayan Çakır, “Benim kaynağım da benim. Ayıp diye bir şey var ama sizin oralara uğramamış. Gelip alırlarsa da “ben söylemiştim” diye hava atarsınız” dedi.

Çakır son olarak “Şu birikmiş bulaşıkları yıkayayım ne olur ne olmaz?” şeklinde bir fotoğraflı paylaşım yaptı.

DETAYLAR GELİYOR...