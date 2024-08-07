Safari aracı ile tur minibüsü çarpıştı: 5 Alman yaralı turist yaralı

Kaynak: İHA
Safari aracı ile tur minibüsü çarpıştı: 5 Alman yaralı turist yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan minibüsle safari aracı çarpıştı kazada 5 Alman turist yaralandı.

Safari aracı ile tur minibüsü çarpıştı: 5 Alman yaralı turist yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari aracı ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 Alman turist yaralandı.

Beşkonak Karabük Mahallesi'nde yaşanan kazada edinilen bilgiye göre, Köprülü Kanyon istikametine seyir halindeki Mehmet D.'nin kullandığı 07 GGR 10 plakalı safari aracı, Karabük Mahallesi Cami Sokak okul önünde sola dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyir eden Serdar V.'nin kullandığı 07 BPY 570 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.

Kazada safari aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu 5 turist yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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