Safiye Soyman metroya bindi! Halktan biriyim dedi

Hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Safiye Soyman, İstanbul’da metroya bindiği anları takipçileriyle paylaştı.

METROYA BİNDİ

Toplu taşımayı ilk kez kullanmadığını belirten Soyman, metroyu daha önce beş kez kullandığını belirtti.

"HALKA KARIŞMAYI SEVİYORUM"

Soyman paylaştığı videoda; “Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı beşinci bölüm. Ben insan değil miyim, tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biliyorum, her yerde biniyorum. Güzel görüyorsunuz. Önemli olan rahatlık. Vallahi bütün bu saatten sonra rahatlık istiyorum. Çabuk gidelim. Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum. Sahnede olsam da, o Safiye Soyman, normalde ben Safiye’yim” dedi.

"METROYLA GİTMEK NE KADAR RAHATMIŞ!”

Safiye Soyman ayrıca; “Vallahi metroyla gitmek ne kadar rahatmış! Osmanbey'e gitmem gerekiyordu, hop 15 dakikada gittim. Tamam, trafik... Bir baktım navigasyona, bir buçuk saat gösteriyor. Trafikten, kızımla, Ümran ile beraber o kadar güzel gittim ki, o da çok sevdi” sözleriyle yaşadığı rahatlığı dile getirdi.