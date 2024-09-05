Safiye Soyman oğlu için mevlit okuttu

Ünlü sanatçı Safiye Soyman yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz’ü 40 gün önce 27 Temmuz tarihinde kaybetmişti. Oğlunu kaybetmesinin ardından Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı olan Yeşilbaş köyünde mevlit okutan Soyman ayrıca yemek dağıtımında bulundu.

Soyman basın mensuplarına verdiği röportajda köy halkının kendilerini yalnız bırakmadıklarını ve mevlite binlerce insanın geldiğini ifade etti. Oğlunun Yeşilbaş köyünü çok sevdiğini ifade eden Soyman evladının çok genç yaşta hayatını kaybettiğini, vefat haberi ile beraber Türkiye’de yerin yerinden oynadığını söyledi:

"Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi. Allah razı olsun, duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlit yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Köyde oğlumun anısına yemek verdik. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Burası hep yaşayacak. Oğlum çok seviyordu Yeşilbaşköy'ünü. Altı ay burada yaşıyordu, altı ay da Bodrum'da yaşıyordu. Onun için hiç unutmayacağız. Gelen bütün köydeki dostlarımız şeref verdiler, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumun mekanı cennet olsun.

Zaten biliyorsunuz çok genç vefat etti. Bütün arayan soran herkese, gelen giden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum. Allah razı olsun herkesten, çok teşekkür ederim"