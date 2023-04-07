7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Safranbolu'da çocuklara ramazan eğlencesi

Karabük Safranbolu Belediyesi, Ramazan ayının son 10 gününde, her akşam farklı mahallelerde çocuklara özel eğlence programı düzenleyecek.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:05
Takip Et

Safranbolu'da çocuklara ramazan eğlencesi

Safranbolu'da çocuklara ramazan eğlencesi
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, ilk günden itibaren her akşam ayrı bir camide teravihten sonra salep, çay ve lokum ikram eden Safranbolu Belediyesi, Ramazan ayının son 10 gününde iftarın hemen ardından çocuklar için de etkinlikler düzenliyor.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Paylaşımın, birlik ve beraberliğin ayı Ramazan'ı halkımızla birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile çeşitli ikramlarımız oluyor. Bir gelenek olan Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi Karagöz - Hacivat, kukla gösterileri ve çeşitli ikramlarımızla geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da unutmadık. Onlar için mahallelerimizde konuk olacağız" diye konuştu.

Ramazan akşamları çocuk etkinlikleri, 10 Nisan 2023 pazartesi günü Kirkille Mahallesi'nde başlayacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.