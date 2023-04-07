Safranbolu'da çocuklara ramazan eğlencesi

ANKA'da yer alan haberde, ilk günden itibaren her akşam ayrı bir camide teravihten sonra salep, çay ve lokum ikram eden Safranbolu Belediyesi, Ramazan ayının son 10 gününde iftarın hemen ardından çocuklar için de etkinlikler düzenliyor.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Paylaşımın, birlik ve beraberliğin ayı Ramazan'ı halkımızla birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile çeşitli ikramlarımız oluyor. Bir gelenek olan Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi Karagöz - Hacivat, kukla gösterileri ve çeşitli ikramlarımızla geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da unutmadık. Onlar için mahallelerimizde konuk olacağız" diye konuştu.

Ramazan akşamları çocuk etkinlikleri, 10 Nisan 2023 pazartesi günü Kirkille Mahallesi'nde başlayacak.



