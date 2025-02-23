Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Safranbolu'da, tarihi bir konakta yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında evde oturan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında konak kullanılamaz hale geldi.

Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde Recep Özkan'a (66) ait 2 katlı tarihi konakta sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede konağı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında evde yaşayan Recep Özkan, Fatma Özkan (67), Ziya Özkan (48), Fatma Özkan (40) ve Haydar Yiğit Özkan (19), dumandan etkilendi. Ambulansta müdahale edilen 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konak kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da tarihi konak alevlere teslim oldu! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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