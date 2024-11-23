Sağanak sonrası evde mahsur kalan yaşlı adam ile kızı ve oğlu kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle evlerinde mahsur kalan yaşlı adam ile kızı ve oğlu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Birçok iş yeri ve tarım arazilerini sular bastı. Bazı ulaşım yolları kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde yağış etkili olmaya devam ediyor. Serik ilçesi Orta Mahalle ve Yeni Mahalle'de dün gece etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı iş yerleri sular altında kaldı. Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf su baskınları ile karşılaştı.

Akçaalan Mahallesi 4113 No.'lu Sokak'ta yaşayan ve yağmur sebebiyle evde mahsur kalan baba Yalçın Bodur (75) ile kızı Filiz Bodur (54) oğlu Ahmet Bodur'un (58) 112'yi arayıp yardım istemesinin ardından AFAD ve MAKSAT ekipleri harekete geçti. Sağlık ekipleri ile birlikte eve ulaşan kurtarma ekipleri yaşlı adamı sırtına alarak evden çıkarttı. Yaşlı adamın kızı ve oğlunu da evden alan ekipler, mahsur kalanların sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ev ve çevresindeki suyu tahliye çalışmalarına başladı.

Öte yandan, Filiz Bodur, suların bir anda evi ve çevresini bastığını, otelde çalışan eşinin bile gelemediğini söyledi.