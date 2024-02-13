Sağanak ve kar 12 ili vuracak. Meteoroloji saat verdi uyarı üstüne uyarı yaptı

Kaynak: AA
Sağanak ve kar 12 ili vuracak. Meteoroloji saat verdi uyarı üstüne uyarı yaptı
Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki 12 için saat verip ağanak ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

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Bu akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevrelerinden başlayarak, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi ve Mardin illerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

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Yarın öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

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Bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak yaşanacak.

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Kahramanmaraş ile Tunceli’nin kuzey ve yüksek kesimleriyle Şırnak’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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