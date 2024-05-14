Sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Olumsuz hava koşulları Şırnak merkez, Kumçatı beldesi ve Cizre'de etkili olmaya devam ediyor. Cizre'de vatandaşlar iki mevsimi birlikte yaşıyor. İlçede bir tarafta güneş diğer tarafta yağmur etkisini gösteriyor.

Aniden bastıran yağmur çarşıda ve dışarıda olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağan yağmurdan iş yerlerine girip kaçarken, bazı vatandaşlar da dükkanların önündeki saçakların altına girip korunmaya çalıştı.

Mayıs ayı başında yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar sağanak yağışın etkisini kısa zamanda kaybetmesi ile rahat bir nefes aldı.