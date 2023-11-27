Sağlığınıza faydalı yemek için karnabaharı haşlarken bunu mutlaka yapın

Karnabahar sağlık açısından faydaları biliniyor. Ama karnabaharı haşlarken yapılması gerekenleri sağlığa faydalı olması yapılması önerildi.

İŞTE O YÖNTEM…

Süt ve maydanoz hem karnabaharın kokusunun azalmasına yardımcı olacak hem de lezzetinin daha güzel olmasını sağlayacaktır.

Karnabaharları haşladıktan sonra buzlu ya da soğuk suyun içerisine atın.

Bu şekilde hem kıvamları bozulmayacak hem de besin değerlerini koruyacaklardır.

KARNABAHARIN FAYDALARI NELERDİR?

Karnabahar, mide boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissini artıran ve iştahı dengeleyen iyi bir diyet posası kaynağıdır. Ayrıca, kan şekerinin daha düzenli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur.

Karnabaharın içindeki diyet posası, bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsak sağlığını korur.

Karnabahar yiyerek diyet posahası alımını artırmak, kan kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak ve kalp sağlığına fayda sağlamak mümkündür.

Karnabahar, kansere karşı koruma sağlayan izotiyosiyanatlar içerir. Bu bileşikler, hücre ölümünü düzenler ve kanserojen maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karnabaharın antioksidanları da bakteri ve virüslere karşı etkilidir.

Karnabaharın %90'ı sudur. Karnabahar, besin kaynaklı sıvı alımını artırır ve düşük enerji içeriği sayesinde kilo verme diyetlerinde tercih edilebilir.