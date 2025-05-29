Sağlığınızla kumar oynamayın! Zararsız algısı tuzağa düşürüyor

Halen piyasada yaygın olarak kullanılan "Puff adı verilen likit elektronik sigaralar ve tütün ürünlerini yaklaşık 300 °C'ye ısıtarak dumanının çekildiği cihazlar olmak üzere 2 çeşit elktronik sigara türü buluduğunu belirten Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergün Tozkoparan şöyle konuştu:

SİGARAYI BIRAKTIRMIYOR, TEKRAR BAŞLATIYOR

Bu cihazlar da bağımlılık yapıyor ve gençler arasında "zararsız" algısıyla yaygınlaşıyor. Oysa bu ürünlerin uzun vadeli etkileri henüz tam bilinmiyor ve bazı kullanıcıların zamanla sigaraya geri döndüğü görülüyor.

İstatistiklere göre elektronik sigara içicilerinin % 70'i "dual içici" yani hem normal sigara hem de elktronik sigarayı birlikte içmektedirler. Bu da elektronik sigaraların nikotin bağımlılığında kurtulma aracı olmadığını göstermektedir.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ BARINDIRIYOR

Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık otoritesi, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sigarayı bırakma yöntemi olarak kullanılmasını önermiyor. Bu ürünlerin nikotin bağımlılığını sürdürdüğü ve pasif içicilik riskine neden olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak, puff ve ısıtılmış tütün cihazları zararsız oldukları düşünülse de, bilimsel veriler bunun aksini gösteriyor. Tüm bu ürünler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bu durumda en güvenli seçenek, hiçbir tütün ya da nikotin ürünü kullanmamak.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Puffadı verilen likit elektronik sigaralar, nikotin, aroma vericiler ve çeşitli kimyasallar içeren sıvıları buharlaştırarak kullanıma sunuyor. Fakat bu buhar, zararsız değil. İçerdiği formaldehit, asetaldehit, akrolein gibi maddeler ve nikel kadmiyum gibi ağır metaller, akciğer dokusuna dönemde zarar verebiliyor. ABD'de elektronik sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan EVALI (E-cigarette, or Vaping, Product Use-Associated Lung Injury ) sendromunda likit elktronik sigara kullanıma bağlı akut olarak ortaya çıkan ve erken müdahale edilmediği takdirde ölümcül olabilen solunum yetmezliği söz konusudur ki bu durum normal sigara içiminde ortaya çıkmamaktadır.

BAĞIMLILIĞI TETİKLİYOR

Ayrıca yüksek nikotin içeriği bağımlılığı tetikliyor. Bazı puff cihazları bir paketten fazla sigaraya eşdeğer nikotin içeriyor. Özellikle gençlerde bu durum hem bağımlılığa hem de ileride geleneksel sigara kullanımına geçişe yol açabiliyor.

Isıtılmış tütün cihazları, tütünü yakmak yerine ısıtarak nikotin içeren buhar üretir. Bazı zararlı bileşiklerin miktarı daha düşük olsa da, bu ürünler yine de nikotin, ağır metaller ve uçucu organik bileşikler içeriyor. Yapılan çalışmalarda ısıtılmış tütün buharının kanserojen madde içerdiği kanıtlanmıştır. Kalp-damar sistemine etkileri bakımından geleneksel sigaradan çok da farklı değildir.