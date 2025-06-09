Sağlık Bakan Yardımcısı'ndan randevu için öneri. MHRS krizine çözüm

MHRS sistemi üzerinden doktor randevusu almak her gün daha da zor hale geliyor. Randevu almanın zorlandığı dönemde Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci değerlendirmelerde bulundu.

Randevu bulunamamasına dair HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan bakan yardımcısı "Eğer doğrudan sisteme girip hekim randevusu almaya kalkıyorsa işi zor” dedi.

Birinci, “Aile hekimlerimize randevuların ağırlıklı bölümünü ayırıyoruz. Onların kontenjanını yüksek tutuyoruz. Bir kişi kendisi sisteme girdiğinde alamayabilir. Ancak aynı hekim için randevuyu aile hekimine giderse hemen alabilir.” diye konuştu.