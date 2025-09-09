Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı. O anlar kameralara yansıdı

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, düzenlenen bir basın toplantısı esnasında fenalaşarak bayıldı.

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, İsveç'in başkenti Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı." yorumunu yaptı.

Öte yandan basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.