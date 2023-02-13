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Sağlık bakanı Koca, depremzede sağlık çalışanının feryadını umursamadı

Sağlık çalışanı depremzede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanına giderek derdini anlatmaya çalıştı. Bakan Koca bir an olsun odaklanmasına rağmen, yanında bulunan yetkili Koca’yı uzaklaştırdı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 19:34
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Sağlık bakanı depremzede sağlık çalışanının feryadını umursamadı

Sağlık bakanı Koca, depremzede sağlık çalışanının feryadını umursamadı
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Sağlık çalışanı depremzede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Size bir şey anlata bilir miyim?” diyerek yanına yaklaştı.

Sağlık çalışanı ameliyathanede 7 gündür çalıştığını ve zor durumda olduklarını anlatmaya çalıştı. Çok kötü şartlarda çalıştıklarını vurgulayan Sağlık çalışanı sinir krizleri geçirdiklerini söyledi.

“BİZİ KİMSE ANLAMIYOR”

Depremzede sağlık çalışanı kimsenin onları anlamadığını söyleyerek “Bizde depremzedeyiz, ama kimse bizi anlamıyor” dedi.

“Lütfen bize yardım edin” dediği anda Sağlık Bakanı Koca’nın yanındaki yetkili Koca’yı depremzedenin yanından uzaklaştırması gözlerden kaçmadı.

Sağlık çalışanı depremzedeye Bakan Koca cevap vermedi.

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