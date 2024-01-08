Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş uyarı! Hızla yayılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nezlenin hızla yayıldığını ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Koca yaptığı paylaşımda, “En önemli artışı, nezle dediğimiz enfeksiyonlarda görüyoruz. Soğuk havalarla birlikte kapalı ortamda geçirilen süre arttığı için nezle ve virüsler daha hızlı yayılıyor." İfadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımını videolu paylaştı. Koca, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal'ın videosunu paylaştı.

Ünal, hastalığın bulaşmasını önlemek için neler yapılması gerektiğini aktardı. Doktor Ünal, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları olarak ikiye ayrıldığını açıkladı.

ÜNAL’IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Üst solunum yolu enfeksiyonları, soluk borusunun ayrılım yerine kadar olan enfeksiyonlardır. Burun içinde sinüzit, faranjit, nezle, otit gibi pek çok enfeksiyonlar olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları mevsiminde bütün bu enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir. En önemli artış nezledir.

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte kapalı yerlerde geçirilen süre arttığı için bulaştırma hızı artar ve solunum yolu nezle çok fazladır.

BELİRTİLER

Burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, boğaz ağrısı, 38 derece ateşi geçmeyen bir hastalık şeklinde kendini gösterir.

NELER YAPILABİLİR,

Ünal, "Nezleden korunmak için en temel şart, sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesidir. Uykuya dikkat edilmesi, dengeli ve düzenli beslenilmesi, spor yapılması gibi temel sağlıklı yaşam kurallarına uymak önemlidir. Bunlara dikkat edilirse, savunma sistemi daha sağlam olur." dedi.

Ünal, bu hastalıklardan korunmanın ikinci önemli adımın ise hapşıran, öksüren kişilerle araya bir metre mesafe konulması gerektiğini belirtti.

YOĞUN BAKIMLAR DOLDU TAŞTI

Öte yandan son günlerde yine korona virüs vakalarında artışlar görüldü. Yoğun bakımları adeta doldu.

CHP milletvekili Murat Emir bunu gündeme getirerek Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi yöneltti.