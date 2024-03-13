Sağlık Bakanı Koca: "23 milyon kişi randevusuna gelmedi"

Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "23 milyon kişi randevusuna gelmedi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’de esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde MHRS’den randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf karşılıklı sohbet eden Bakan Koca, daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek bölgeye yapılması planlanan eğitim ve araştırma hastanesinin alanını incelemesinin ardından basın açıklamasında bulundu.

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“BİR BAŞKA HASTANIN HAKKINI GASP ETMİŞ OLUYOR”

Bakan Koca, MHRS’den renduvu alıp gelmeyenlerin hasta kişilerin haklarını gasp ettiğini belirterek, “MHRS ile ilgili sorunlarımız devam ediyor. Türkiye’de bakılan hastanın yarısı MHRS ile bakılıyor. Diğer yarısı ise randevusuz hastalardan oluşuyor. Acil hastalar dışında randevusuz hastalara hastaneye geldiklerinde bakılmış oluyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde 2023 yılında toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişidir. 400 bin kişi acil üzerinden müracaat etmiş. 500 bine yakın kişi ise MHRS üzerinden gelen hastalar. Randevu ile bakılanın 2 katından fazlası randevusuz bakılmış oluyor. Türkiye genelinde MHRS’den randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi. Düzce’de randevusuna gelmeyen kişi sayısı ise 100 bin kişi. Türkiye genelinde 23 milyon kişi üstelik bir başka hasta vatandaşımızın sağlık hizmetini almasının önüne geçiyor. Bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyor. Bu anlamda çok hassasiyet göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

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