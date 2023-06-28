Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesine yaptıkları mezarlıkla övündü

Editör: Büşra İlaslan

Sağlık Bakanı Koca, depremden en çok etkilenen illerden Hatay'daydı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığı'nda gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, depremin ikinci gününde planladıklarını söylediği mezarlık hizmetleri ile övündü.

Depremin üzerinden 143 gün geçtiğini ifade eden Koca, "50 binin üzerinde vatandaşımızın vefatı oldu. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, bizlere ve milletimize sabırlar diliyorum." dedi.

MEZARLIKLA ÖVÜNDÜ

Depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığı'na ziyarette bulunan Koca, "Depremin yaşandığı ikinci günden sonra planlamasını yaptığımız ve erken dönemde hemen faaliyete geçirdiğimiz altyapı düzenlemesi yapıp ve kaybettiğimiz canlarımızı hızla defnini buraya yaptığımız bir mezarlığımız. Eğer erken dönemde bu hazırlık yapılmamış olsaydı çok büyük sıkıntılar yaşanmış olurdu. Rabbim kaybettiğimiz canlara rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Benzer acıları milletimize yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

DEPREMİN İLK GÜNLERİNDE HATAY

Depremin en çok yıkıma uğrattığı illerden Hatay'da bölgedekiler, Hatay’a günlerce yeterli desteğin sağlanamadığını belirterek yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Galatasaray ve Beşiktaş’ta forma giyen eski mili futbolcu Gökhan Zan da Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamaları ile hatırlanan isimlerden.

Depremijn 3'üncü gününde FOX TV canlı yayınına bağlanan Zan, enkaz altındaki çoğu eve hiç ulaşılamadığını, AFAD’dan talimat bekleyen kepçelerin iki gündür hiçbir iş yapmadan beklediklerini söylemişti.

Zan o günkü açıklamasında “Onlarca vinç, kepçe ve kamyon burada boş boş bekliyor görev almak için. AFAD yetkililerinin onayı olmadan hareket edemeyiz diyorlar. Lütfen yalvarıyorum bir an önce sesimizi duyun” diye çağrıda bulunmuştu.

Kepçeler bölgede olduğunu ancak çalışmadıklarını kaydeden Zan, "Ben yetkililerle, buradaki şoförlerle çalışan arkadaşlarla konuşuyordum. Yalvardım, ‘Neden çalışmıyorsunuz’ diye. Dedikleri şey, ‘Sadece bizi AFAD yönlendirebilir, onların dışında hareket edemeyiz.’ Daha sonra bir başkasına ‘Ne zaman çalışacaksınız?’ diye sordum. ‘Kayıt yapmadan, bizi yönlendirmeden yapamayız’ diyorlar. Ya neyi bekliyoruz! Cesetleri toplamayı mı bekliyoruz!” demişti.

Zan, arama-kurtarma çalışmalarının çok yavaş olduğunu ve organizasyonu daha hızlı yapmaları gerektiğine de dikkat çekerek, “Burada boş boş duruyorlar. Gelsinler, burada çekim yapsınlar. İnsanlığa sığmıyor. Ben göçük altında olan ailelerin sesi olmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.