Sağlık Bakanı’na Yenidoğan Çetesi protestosu. Masalara bebek kıyafetleri koyup ‘İstifa et’ dediler

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı, protestolarla başladı.

Yenidoğan Çetesi skandalına yönelik yargı süreci devam ederken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu’na gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, istifaya çağırıldı.

Bakan Memişoğlu, komisyonun toplandığı salona geldikten sonra milletvekilleri ile tokalaştı. Ancak bazı vekiller, Bakan Memişoğlu ile tokalaşmayı reddetti ve istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sordu.

Komisyon toplantısının açılışında CHP milletvekilleri, “İstifa” sloganı attı. CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Bakan, ölen çocukların sorumluluğunu almayacaksa istifa etsin” dedi. CHP'li vekiller istifa sloganlarıyla salonu terk ettiler.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, daha sonra şunları söyledi:

"Demokrasilerde istifa mekanizmasının çok önemli ve gerekli bir mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda siyasi etik açısından da son derece önemli. Cumhuriyet tarihinin belki de en trajik olaylarından birinin yaşandığı bir yerde hiçbir şey olmamış gibi görüntülere katılmak ve oturup bakanın konuşmasını dinlemek istemiyoruz. Bakanı tekrar istifaya davet ediyoruz. CHP olarak zaten olayların yakın takipçisiyiz. Sayın Bakan'ın konuşmasını protesto ediyoruz ve istifa etmesini bekliyoruz.''

BAKAN MEMİŞOĞLU: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR

Sağlık Bakanı Memişoğlu, komisyondaki açılış konuşmasında yenidoğan çetesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Memişoğlu, “Bizim için operasyonun adı Çürük Elma Operasyonu, çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir'. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin ötesindedir” dedi.

Bakan Memişoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda ülkemizde bazı yenidoğan birimlerinde yaşanan ve hepimizi derinden üzen hadiseye de değinmek istiyorum. Ancak yargıya intikal etmiş; soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçilmiş bir dosya olduğu için detaylara giremeyeceğim. Bizim için operasyonun adı Çürük Elma Operasyonu, çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir'.

Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin ötesindedir. Biz hekimlerin meslek yemini, hayatı korumak ve insan sağlığını her şeyin üstünde tutmaktırç Bu yemine aykırı düşecek hiçbir şeye müsade etmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara müsaade etmeyeceğimizi kesin bir diller belirtiyoruz. Her zaman olduğu gibi yasa dışılık ve usulsüzlüklerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz."