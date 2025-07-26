Sağlık Bakanlığı 876 bin 528 kişiye ulaştı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Dijital Dünyada Ebeveyn, Çocuk ve Genç Olmak" temasıyla gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık faaliyetleri hakkında paylaşım yaptı.

Davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Memişoğlu, eğitim ve farkındalık programlarından 29 bin 57 öğretmen, 108 bin 614 ebeveyn, 21 bin 403 sağlık çalışanı, 353 bin 333 çocuk, genç ve öğrenci ile diğer meslek mensuplarından 364 bin 121 kişinin faydalandığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"2025'in ilk 6 ayında 'Dijital Dünyada Ebeveyn, Çocuk ve Genç Olmak' temasıyla gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle toplamda 876 bin 528 kişiye ulaştık. Biricik evlatlarımızın, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve kıymetli aile büyüklerimizin davranışsal bağımlılıklardan uzak durması için hep birlikte çaba sarf etmeli, sağlıklı nesiller için güçlü i birliği mekanizmalarını hayata geçirmeye devam etmeliyiz."