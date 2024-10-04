'Sezaryen' dönemi bitiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan denetleme geliyor

Sağlık Bakanlığı sezaryen doğum sayısındaki artış nedeniyle harekete geçti. Anne adaylarını normal doğuma teşvik edecek bir dizi önlem "Normal Doğum Eylem Planı" ile hayata geçirilecek. Buna göre tüm hastanelerde gece okulu kurulacak, ebelerin yetkileri genişletilecek ve sezaryen ameliyatlar sıkı bir şekilde takip edilecek.

NORMAL DOĞUMA GÖRE SEZARYANDA BÜYÜK ARTIŞ

Normal doğuma göre, sezaryan doğumların son 4 yılda ciddi ölçüde artması Sağlık Bakanlığı'nı alarm durumuna geçirdi. Bakanlık, mevzuat düzenlemelerini hazırladıktan sonra 'Normal Doğum Eylem Planı'nı uygulamaya koyacak.

Anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik adımları içeren eylem planı özel, kamu ve üniversite fark etmeksizin tüm hastaneleri kapsayacak. Tüm hastaneler 'gebe okulu' kuracak, fiziki standartları taşıyan kurumlar 'anne dostu hastane' ünvanı alacak.

MOBİL UYGULAMA GELİYOR

Anne adaylarına, gebelik, doğum ve lohusalık bildilendirmeleri yapılacak, var olan eğitim faaliyetlerinin kapsamı genişletilecek. Bunun için "Annelik Yolculuğu" adlı bir mobil uygulama hayata geçirilecek.

DOĞUMHANELERE 'REHBER EBE'

Bakanlık, ebelerin görev ve yetkilerinin genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirecek, doğumhane çalışanlarına maddi teşvik sağlanacak. Tüm doğumhanelerde "rehber ebe" ve "doğumhane sorumluları" belirlenecek.

SEZARYEN AMELİYATLAR DENETLENECEK

Doğum ve sezaryen yönetimi, Bakanlıkça hazırlanan klinik rehberlere göre gerçekleştirilecek.

Hastanelerde sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak. Kamudaki sağlık yöneticilerinin performans kriterlerine primer (ilk) sezaryen oranları da eklenecek.

Bakanlık, toplumun normal doğumun önemi konusunda bilinç kazanmasına yönelik, kamu spotlarını yayımlayacak. Bu konuda uzmanlar, televizyon programlarına çıkarak, bilgilendirmede bulunacak.

81 ilde gebe ve gebe yakınlarının bilgi alabileceği stantlar kurulacak.

İŞTE TÜRKİYE'DE SEZARYEN ORANLARI

Bakanlığın, güncel verilerine göre, Türkiye'de sezaryen ameliyatı oranı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) makul kabul ettiği yüzde 15 sınırının çok üzerinde seyrediyor, neredeyse her iki çocuktan biri sezaryenle doğuyor.

SEZARYEN ORANI YÜZDE 75

Devlet hastanelerinde sezaryen ameliyatların hastane doğumları içindeki oranı 2020'de yüzde 42,8, 2021'de yüzde 44,6 olurken, bu oran 2022'de 46,4'e yükseldi.

Sezaryen ameliyatların hastane doğumları içindeki oranı, üniversite hastanelerinde 2020'de yüzde 71,4, 2021'de yüzde 73,1 ve 2022'de ise yüzde 74,4 olarak gerçekleşti.

Özel hastanelerde ise 2020'de yüzde 74,1 olan bu oran, 2021'de yüzde 75,5'e, 2022 itibarıyla da yüzde 78,1'e yükseldi.