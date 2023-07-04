Sağlık Bakanlığı’nda ihale kavgası çıktı. Bakan Koca sessiz

Sağlık Bakanlığı’nda çıkan ihale kavgasına Bakan Koca’nın sessiz kalması dikkat çekiyor. CHP’li Murat Emir, “Twitter’da fenomen olmak için alakalı alakasız her konuda yorum yapan bakan, söz konusu kendi bakanlığında dönen hileli işler olunca ölü taklidi yapıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nda ihale kavgası çıktı. Bakan Koca sessiz

Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız ihalesinde yazılım işleri alan ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi ile oğlunun bir dönem ortağı olduğu Bilbest firması ile mahkemelik olan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, rüşvet iddiaları ile ilgili haberlere erişim engeli kararı aldırdı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, konuyu üç yıl önce gündeme taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi. Koca’nın “1 liralık bile alışveriş yok” savunmasına dikkat çeken Emir, “Aydın’ın eşi tarafından kurulan ve bir dönem oğlunun ortağı olduğu Bilbest firması ile diğer bakan yardımcısı Birinci’ye yakın olduğu bilinen Tiga firması, e-nabız sisteminin Katar’a satılması nedeniyle mahkemelik. Hangi ihalede neden anlaşamadılar? Birbirleriyle mahkemelikler ama Sağlık Bakanı Koca yine sessiz. Bu bakan yardımcıları kamudan hangi ihaleleri aldı? Hangi işleri almaya devam ediyor? Twitter’da fenomen olmak için alakalı alakasız her konuda yorum yapan bakan, söz konusu kendi bakanlığında dönen hileli işler olunca ölü taklidi yapıyor” dedi.

HESAP VERECEKLER

Birinci’nin, tüm haberler için erişim engeli aldırdığına işaret eden Emir, “Bunu yaparken de kendi makalelerinin yayımlandığı uluslararası internet sitelerini de araya katmış. Peki, ne var bu makalelerde? Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’deki ilk Covid vakasını 11 Mart 2020’de açıklamasına karşın şubat ayında Türkiye’de Covid tedavisi yapıldığını gösteren kanıtlar var. Bunu açıkladığımızda ‘Sehven şubat yazdık’ demişlerdi. Şimdi de bu haberleri engelletmişler. Bu makalelerde Covid hastalarını kobay olarak kullandıkları var. Birinci, arada bu haberleri de engelletmiş. Yani geçmişte yaptıkları tüm skandalları unutturmaya çalışıyorlar. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bu kirli işlerde parmağı bulunan tüm bakan yardımcıları ve bürokratları er geç hukuk önünde hesap verecek” ifadelerini kullandı.

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