Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliklerine kızamık yazısı. Bakan koca yalanlamıştı

Türkiye’de son aylarda yaşanan kızamık vakalarının gözle görülür şekilde artışının üzerine, sebepleri hakkında tartışmalar yaşanmıştı.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir’de de hızla artan kızamık vakalarına ilişkin açıklama yapan İzmir Tabip Odası Sekreteri Yüce Ayhan, artışın sebebi olarak sığınmacıları göstermişti.

BAKAN YALANLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise iddiaları yalanlayarak, yaptığı açıklamada "Kaygı uyandıran 'kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsızdır. Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

81 İLİN VALİLİKLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakan Koca'nın iddiaları yalanlamasından kısa bir süre sonra ise, kızamık vakalarına ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği yazıda vakaların arttığına dikkat çekerek, önlemlerin artırılmasını istedi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu da, "Bakanlık nihayet vaka artışını ve önemini kabul etti" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, kızamık vakalarının artışını kabul ederek 81 il valiliklerine yazı gönderdi ve kızamığa karşı alınacak önlemleri anımsattı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden valiliklere gönderilen yazıda, dünyada ve Türkiye'de kızamık virüsünün dolaşımının devam ettiği, hastalığın da solunum yolu ile bulaştığı anımsatılarak, önlemlerin artırılarak sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın gönderdiği yazıda;

"Dünya genelinde son yıllarda yaşanılan aşı kapsayıcılığındaki düşüşler, zayıflamış kızamık sürveyansı ve Covid-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde meydana gelen kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022-2023 yıllarında devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde tehdit olabileceği anlamına geldiği, dünya sağlık örgütü tarafından bildirilmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vaka bildirimleri yapılmaktadır. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadeleri kullandı.

VAKALAR SIĞINMACILARIN GELİŞİNDEN SONRA TAVAN YAPTI

Gazeteci Fatih Savuk da sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde, kızamık vakalarının tehlikeli boyutlara geldiğini açıklamıştı. Yapılan paylaşımda, ‘’Türkiye'de kızamık vakaları tehlikeli boyutlara geldi, çocuklarımız ciddi bir tehdit altında. Kızamık vakalarının yükselmeye başladığı tarih 2011. Yani Suriyelilerin ülkemize gelmeye başladığı dönem. Gelenlerin aşılanma durumlarını devlet bilmiyor, çok azı aşılanmış durumda’’ ifadeleri kullanılırken özellikle 2011 yılından sonrasına vurgu yapıldı.