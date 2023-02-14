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Sağlık Bakanlığı’ndan bebekler için 'anne sütü' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası bebeklerin beslenmesi için anne sütünü önererek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:29
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Sağlık Bakanlığı’ndan bebekler için 'anne sütü' uyarısı

Sağlık Bakanlığı’ndan bebekler için 'anne sütü' uyarısı
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ANKA’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası bebeklerin beslenmesi ile ilgili broşür yayınladı. Broşürde, “İshal, solunum yolu hastalıkları ve yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar nedeniyle bebek ölümleri kat kat yükselebilir. Bu yüzden emzirme, tüm zor durumlarda öncelikle tercih edilen bebek beslenme şekli olmaya devam etmelidir. Olağanüstü durumlarda bebekler için en güvenilir besin kaynağı bebeklerin emzirilerek anne sütü ile beslenmesidir” denildi.

Yapılan açıklamada, “İshal, solunum yolu hastalıkları ve yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar nedeniyle bebek ölümleri kat kat yükselebilir. Bu yüzden emzirme, tüm zor durumlarda öncelikle tercih edilen bebek beslenme şekli olmaya devam etmelidir” uyarısında bulundu.

Broşürde, anne sütünün temini en kolay ve en ekonomik besin olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Anne sütü her zaman hazır, temiz ve tam olarak bebeğin ihtiyacı olan her türlü besini içerir. Anne ve bebek için sayılamayacak kadar çok sağlık faydası vardır. Felaket durumlarında bebeklerimizi kirli, mikroplanmış sularla bulaşabilecek hastalıklardan korur. Ani olarak gelişebilecek ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucudur. Emzirme hayat kurtarıcı bir müdahaledir ve küçük bebekler için en büyük korumayı sağlar.
Olağanüstü durumlarda bebekler için en güvenilir besin kaynağı anne sütüdür. Bebekler mutlaka anne sütü ile emzirilerek beslenmelidirler. Stres altındaki anneler de bebeklerini başarı ile emzirebilirler: Yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak anne sütü biraz azalsa bile düzenli emzirme sürdürülürse birkaç gün içinde anne sütü artacaktır. Beslenmesi bozuk, zayıf bünyeli anneler de bebeklerini başarı ile emzirebilirler.

Tüm bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi çok önemlidir. Bir anne, doğal afet veya salgın hastalık sırasında sütü azalmış veya emzirmeyi kesmiş olsa bile bebeğini yeniden emzirmek isteyebilir. Yeniden emzirme her zaman mümkündür. Emzirme birçok farklı faktöre bağlıdır ve sık sık emzirme, memelerin elle sağımı, sağlık personeli desteği ile yeniden başlatılabilir.”

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